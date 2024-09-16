"Достигли потолка в организации": Ляйля Султанкызы расхвалила концерт Димаша

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный прошедшим в Астане концертам Димаша Кудайбергена, передает NUR.KZ.

Концерт Димаша теледива посетила вместе со своей матерью – на теплом видео Султанкызы лежит у нее на плече, пока Димаш исполнял трогательную балладу на казахском языке.

Ляйля расхвалила организацию концерта, отметив, что Астана в этом отношении "достигла потолка".

"Астанинцы хорошо знают, что если проходит концерт в Барыс Арене или Астана Арене, то мы бежим от пробок. Но в эти два дня все было спокойно. А все потому, что людей развозили бесплатные автобусы.

Вообще, после Игр кочевников и концертов Димаша, я очень нами довольна. Мы достигли потолка в организации – и нам хорошо, и гости довольны. Такие крупные мероприятия международного уровня прославляют нашу культуру и развивают туризм", – высказалась Султанкызы.

Недавно мы писали, что Ляйля Султанкызы получила травму на борту FlyArystan.