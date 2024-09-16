Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Достигли потолка в организации": Ляйля Султанкызы расхвалила концерт Димаша

Опубликовано:

Ляйля Султанкызы
Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный прошедшим в Астане концертам Димаша Кудайбергена, передает NUR.KZ.

Концерт Димаша теледива посетила вместе со своей матерью – на теплом видео Султанкызы лежит у нее на плече, пока Димаш исполнял трогательную балладу на казахском языке.

Ляйля расхвалила организацию концерта, отметив, что Астана в этом отношении "достигла потолка".

"Астанинцы хорошо знают, что если проходит концерт в Барыс Арене или Астана Арене, то мы бежим от пробок. Но в эти два дня все было спокойно. А все потому, что людей развозили бесплатные автобусы.

Вообще, после Игр кочевников и концертов Димаша, я очень нами довольна. Мы достигли потолка в организации – и нам хорошо, и гости довольны. Такие крупные мероприятия международного уровня прославляют нашу культуру и развивают туризм", – высказалась Султанкызы.

Недавно мы писали, что Ляйля Султанкызы получила травму на борту FlyArystan.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2161776-dostigli-potolka-v-organizacii-lyaylya-sultankyzy-rashvalila-koncert-dimasha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie