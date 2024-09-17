"Женщины дома не отдыхают": Молдир Ауелбекова сделала заявление в Сети

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова опубликовала в своем Instagram-аккаунте очередной пост, посвященный женщинам, который вызвал волну обсуждений, передает NUR.KZ.

Ауелбекова вышла в свет и прошлась по красной дорожке, широко улыбаясь на камеру. Это вдохновило ее на мысли о женской доле.

"Женщины дома не отдыхают. С утра до вечера они создают уют в доме, помогают детям, родителям, мужу и его родителям. Поэтому иногда им нужно выходить в свет. Пусть они тоже отдыхают", – высказалась Молдир.

В комментариях одни начали обсуждать сказанные артисткой слова, а другие принялись расхваливать ее внешний вид.

"Огонь", "Правильно говоришь, причем порой надо не просто выходить, а уезжать куда подальше", "Супер", "Спасибо, что понимаешь меня", "Красавица", "Шикарный костюм", "Очень идет", – написали фанаты.

Накануне мы писали, что Молдир Ауелбекова подарила отцу авто.