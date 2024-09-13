"Вот в кого дети такие сладкие": Арман Юсупов тронул Казнет архивным видео с отцом
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Популярный казахстанский блогер Арман Юсупов покопался в семейном архиве и нашел детское видео с отцом, которое тронуло сердца его подписчиков, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Instagram-аккаунте звезды проекта "Yuframe" - на нем маленький Арман играл в боулинг с отцом. Бросив шар, мальчик уж было отвернулся, не надеясь на хороший результат, но, к большому удивлению, выбил страйк. Произошедшее вызвало огромную радость и массу положительных эмоций.
"Уважаемые взрослые, давайте радоваться мелочам, как когда-то в детстве", - подписал ролик Юсупов.
"Это же вылитый Алим (старший сын Юсупова - прим. ред.)", "Какое душевное видео! Арман тут мишка", "Оказывается, вот в кого дети такие сладкие", - заметили подписчики блога Юсупова.
Недавно Арман Юсупов и его жена Карина Оксукпаева показали новый таунхаус.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2161194-vot-v-kogo-deti-takie-sladkie-arman-yusupov-tronul-kaznet-arhivnym-video-s-otcom/