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"Были готовы идти в суд": Оксукпаева и Юсупов показали новый таунхаус, который ремонтировали год (видео)

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Арман Юсупов и Карина Оксукпаева с семьей
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева с семьей. Кадр из видео: instagram.com/oksukpaevak

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева с семьей заехали в таунхаус, купленный два года назад. Блогеры показали новый дом и признались, что процесс ремонта был долгим и непростым, передает NUR.KZ.

"Мы это сделали! Неплохая получилась история, поучительная.

Интересные факты: мы год решались на ремонт, почти год ремонт шел. В середине комнаты стоит ванная, а баня - посреди ванной комнаты. Строительная компания распалась, пока мы делали ремонт, и никто не хотел завершать этот ремонт. Мы несколько раз готовы были идти в суд. Технический надзор - необходимость и спасение.

Мы должны были заехать до рождения Дуси (Дамир - младший сын Оксукпаевой и Юсупова - прим. ред.), но заехали тогда, когда Дуся стал мужиком. Соседи вызывали полицию на наших строителей, а строители говорили: "А ты знаешь, кто такой Арман Юсупов?". Так мы и опозорились, и познакомились с соседями и полицией", - рассказали Карина и Арман.

Недавно Арман Юсупов рассказал, что рэпер Моргенштерн передал привет их с Кариной старшему сыну Алиму.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2153982-byli-gotovy-idti-v-sud-oksukpaeva-i-yusupov-pokazali-novyy-taunhaus-kotoryy-remontirovali-god-video/

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