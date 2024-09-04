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"Хоть что надень, все равно красиво": Майю Бекбаеву в ярком наряде сравнили с Джоли

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева опубликовала видео, на котором покрасовалась в разных аутфитах - подписчики ее блога выразили свое восхищение, передает NUR.KZ.

Бекбаева не теряет надежду на возвращение теплых дней в Астане, поэтому в новом видео, опубликованном в Instagram-аккаунте, она сменила длинный черный наряд с капюшоном на яркое платье с открытыми плечами.

"За окном 11 градусов и дождь стеной, но я не все же надеюсь, что бабье лето в этом году еще случится", - подписала ролик Майя.

"Очень красивая! Это Ваша династия такая! Все как на подбор", "Класс", "Красивой девушке хоть что надень, все равно будет красиво. Наша Анжелина Джоли", "Супер", "Какая у вас походка, фигура, Вы - красавица", - написали восхищенные подписчики блога теледивы.

Недавно Майя Бекбаева посвятила трогательный пост своей ене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157207-hot-chto-naden-vse-ravno-krasivo-mayyu-bekbaevu-v-yarkom-naryade-sravnili-s-dzholi/

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