Айгуль Иманбаева встретилась с бывшим мужем и разыграла сцену из "Кавказской пленницы" (видео)
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Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева стала гостьей шоу Динары Сатжан вместе с бывшим супругом – актером театра и кино Сабитом Абдыкалыковым, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Instagram-аккаунте Динары Сатжан – на кадрах видно, что Иманбаева и Абдыкалыков примерили на себя главные роли популярного фильма "Кавказская пленница". Бывшие супруги разыграли казахскую версию одной из сцен – для этого Айгуль связали, а после освобождения она театрально дала бывшему мужу пощечину.
Собравшиеся, включая ведущую шоу, очень громко смеялись на протяжении всей постановки.
"Кажется, ты выплеснула все обиды, накопленные за годы", - обратилась к Иманбаевой Динара Сатжан.
Накануне мы писали, что Айгуль Иманбаева показала фотографию с новым мужем в день его рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160469-aygul-imanbaeva-vstretilas-s-byvshim-muzhem-i-razygrala-scenu-iz-kavkazskoy-plennicy-video/