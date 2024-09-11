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Дамеля Sweet подарила отцу люксовый автомобиль на день рождения (фото, видео)

Опубликовано:

Дамеля Sweet с отцом
Дамеля Sweet с отцом. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet сделала дорогой подарок отцу на день рождения – 24-летняя инстадива преподнесла ему автомобиль премиум-класса, передает NUR.KZ.

"В глазах окружающих он всегда казался грозным мужчиной, но каждый раз приходил домой с конфетами и терпел вечные "хвостики" на голове. Порой он не знал, какие слова подобрать, когда видел меня разбитой, но я знала, что я всегда в его молитвах. Даже когда я возвращалась со съемок в 3 часа ночи, дома меня всегда ждал папа. Он говорил не словами, но я знала, как сильно он меня любит.

Я знаю, что не смогу Вам дать всего, что Вы дали мне, и всей жизни не хватит, чтобы сказать вам с мамой "спасибо". Когда я дарила, что-то маме, Вы говорили: "Не нужно". Но, кажется, пора поменять машину", - сказала Дамеля, продемонстрировав дорогой подарок.

Реакция отца была бурной - очевидно, он очень сильно обрадовался.

"С днем рождения, мой тыл и опора! Всего мира будет мало, чтобы показать, как я вас люблю", - подписала публикацию Дамеля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160012-damelya-sweet-podarila-otcu-lyuksovyy-avtomobil-na-den-rozhdeniya-foto-video/

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