Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Блогер-миллионник Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен провели гендер-пати

Опубликовано:

Динмухамед Кашкен и Мерей Абилова
Динмухамед Кашкен и Мерей Абилова. Фото: instagram.com/dimash_kashken

Казахстанский блогер-миллионник Мерей Абилова и ее супруг, известный футболист Динмухаммед Кашкен, провели гендер-пати и узнали пол будущего ребенка, передает NUR.KZ.

Видео с гендерной вечеринки будущая мама разместила в своем блоге. Отметим, что у Мерей больше двух миллионов подписчиков в Instagram.

"Слава Богу, мы скоро станем родителями. Без интриги хотела выложить сразу гендер-пати", - призналась Мерей.

По кадрам можно догадаться, что у пары будет девочка. Пользователи соцсети принялись поздравлять супругов.

"У дочки будет лучшая мама и лучший отец", "Поздравляю, легкой беременности!", "Какая милота, плачу", "Рада за вас, будет такая же милашка, как и вы сама, Мерей", "Вы будете замечательными родителями", - написали комментаторы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2120730-bloger-millionnik-merey-abilova-i-futbolist-dimash-kashken-proveli-gender-pati/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.