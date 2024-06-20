Блогер-миллионник Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен провели гендер-пати

Казахстанский блогер-миллионник Мерей Абилова и ее супруг, известный футболист Динмухаммед Кашкен, провели гендер-пати и узнали пол будущего ребенка, передает NUR.KZ.

Видео с гендерной вечеринки будущая мама разместила в своем блоге. Отметим, что у Мерей больше двух миллионов подписчиков в Instagram.

"Слава Богу, мы скоро станем родителями. Без интриги хотела выложить сразу гендер-пати", - призналась Мерей.

По кадрам можно догадаться, что у пары будет девочка. Пользователи соцсети принялись поздравлять супругов.

"У дочки будет лучшая мама и лучший отец", "Поздравляю, легкой беременности!", "Какая милота, плачу", "Рада за вас, будет такая же милашка, как и вы сама, Мерей", "Вы будете замечательными родителями", - написали комментаторы.