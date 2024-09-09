Молдир Ауелбекова высказалась в защиту матерей-одиночек
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Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова опубликовала в Instagram пост, посвященный неполным семьям. Звезда поддержала матерей, воспитывающих детей в одиночку, передает NUR.KZ.
Свои размышления Ауелбекова начала с большого количества ложных убеждений, которые, по ее мнению, порой мешают людям жить.
"Говорят, что ребенок, воспитывающийся без отца, вырастет неполноценным. Но это не так – ваши дети вырастут отличными людьми. Поэтому, матери-одиночки, обращаюсь к вам – избавьтесь от ложных убеждений! Вы не растите его в одиночку. У вас есть Всевышний, ваши родители, братья и сестры, благодаря которым ваш малыш будет всегда чувствовать себя любимым.
Помните, вы – отличные мамы, без тени сомнения! Держите это в голове. И пусть наши дети всегда будут рядом с нами", - написала Молдир в Instagram.
Недавно дважды разведенная Молдир Ауелбекова показала свое приданое.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2159137-moldir-auelbekova-vyskazalas-v-zashchitu-materey-odinochek/