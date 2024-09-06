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"С годами все краше": брат Кайрата Нуртаса усыпал комплиментами его жену (видео)

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова и Зангар Нуртас
Жулдыз Абдукаримова и Зангар Нуртас. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова и его младший брат Зангар встретились на публичном мероприятии - фотографии и видео появились в соцсети Instagram, передает NUR.KZ.

Казахстанская актриса прилетела в Актау для участия в мероприятии бренда люксовых автомобилей. На мероприятии она столкнулась с Зангаром, родным братом своего мужа Кайрата Нуртаса.

Жулдыз Абдукаримова тепло поприветствовала Нуртаса, а он, в свою очередь, выразил ей комплимент.

"С годами все краше", - так Зангар Нуртас охарактеризовал жену своего старшего брата.

Позже Абдукаримова опубликовала совместное фото с Зангаром Нуртасом, снятое в ходе ивента.

"Случайная встреча", - подписала снимок Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Недавно мы писали, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова обменялись нежностями на публике - видео появилось в аккаунте певца в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2158278-s-godami-vse-krashe-brat-kayrata-nurtasa-usypal-komplimentami-ego-zhenu-video/

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