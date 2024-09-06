"С годами все краше": брат Кайрата Нуртаса усыпал комплиментами его жену (видео)
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Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова и его младший брат Зангар встретились на публичном мероприятии - фотографии и видео появились в соцсети Instagram, передает NUR.KZ.
Казахстанская актриса прилетела в Актау для участия в мероприятии бренда люксовых автомобилей. На мероприятии она столкнулась с Зангаром, родным братом своего мужа Кайрата Нуртаса.
Жулдыз Абдукаримова тепло поприветствовала Нуртаса, а он, в свою очередь, выразил ей комплимент.
"С годами все краше", - так Зангар Нуртас охарактеризовал жену своего старшего брата.
Позже Абдукаримова опубликовала совместное фото с Зангаром Нуртасом, снятое в ходе ивента.
"Случайная встреча", - подписала снимок Жулдыз.
Недавно мы писали, что Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова обменялись нежностями на публике - видео появилось в аккаунте певца в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2158278-s-godami-vse-krashe-brat-kayrata-nurtasa-usypal-komplimentami-ego-zhenu-video/