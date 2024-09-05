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Отец Кайрата Нуртаса обратился к келин в соцсети

Опубликовано:

Нуртас Айдарбеков
Нуртас Айдарбеков. Фото: instagram.com/aidarbekov_nurtas

Отец казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса обратился к средней келин в соцсети. Нуртас Айдарбеков поздравил жену сына Аяна с днем рождения, передает NUR.KZ.

Нуртас Айдарбеков разместил в своем Instagram фото средней келин, подарившей ему двух внуков.

"Сегодня день, когда открыла двери в этот мир моя келин Айгерим. Желаю твоей семье доброго здравия, а тебе самой - долгой жизни, мой жеребенок", - отметил Нуртас Айдарбеков.

"Спасибо, папа", - поблагодарила его именинница.

"Пусть все аташки будут похожи на вас", "Настоящая келин, достойная похвалы", "Пусть и у меня будет такая келин", "Вы любите своих невесток как родных дочерей, у вас очень примерная семья", "Какое красивое поздравление", - высказались подписчики под постом.

Мы также писали, что Кайрат Нуртас и его жена обменялись нежностями на публике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2157796-otec-kayrata-nurtasa-obratilsya-k-kelin-v-socseti/

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