Отец Кайрата Нуртаса обратился к келин в соцсети

Отец казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса обратился к средней келин в соцсети. Нуртас Айдарбеков поздравил жену сына Аяна с днем рождения, передает NUR.KZ.

Нуртас Айдарбеков разместил в своем Instagram фото средней келин, подарившей ему двух внуков.

"Сегодня день, когда открыла двери в этот мир моя келин Айгерим. Желаю твоей семье доброго здравия, а тебе самой - долгой жизни, мой жеребенок", - отметил Нуртас Айдарбеков.

"Спасибо, папа", - поблагодарила его именинница.

"Пусть все аташки будут похожи на вас", "Настоящая келин, достойная похвалы", "Пусть и у меня будет такая келин", "Вы любите своих невесток как родных дочерей, у вас очень примерная семья", "Какое красивое поздравление", - высказались подписчики под постом.

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