"Я не ищу мажориков": Мадлен рассказала, за кого бы она вышла замуж
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Казахстанский блогер-миллионник Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, ответила на вопросы подписчиков в Instagram и рассказала, за кого может выйти замуж, передает NUR.KZ.
У Мадлен спросили, выйдет ли она замуж за обычного мужчину, если он не будет богат, но будет достойным человеком.
"Я не ищу себе мажориков. Я сама невеста с хорошим приданым. Поэтому ко мне не подходят простые парни, я думаю, они меня боятся, это нормально.
А так, чтобы намеренно искать себе богатого, чтобы выжать из него что-то и пойти дальше, нет. Я лучше вольюсь в свою работу, это будет эффективнее и менее энергозатратно.
Чтобы мужчина чувствовал себя с моим заработком комфортно и мог мне что-то дать, он должен стараться работать. Это нормально, когда для женщины работают и стараются", - заявила инстадива.
Немногим ранее Мадлен впечатлила пляжными фото из Сен-Тропе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156914-ya-ne-ishchu-mazhorikov-madlen-rasskazala-za-kogo-by-ona-vyshla-zamuzh/