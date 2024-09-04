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"Я не ищу мажориков": Мадлен рассказала, за кого бы она вышла замуж

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер-миллионник Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, ответила на вопросы подписчиков в Instagram и рассказала, за кого может выйти замуж, передает NUR.KZ.

У Мадлен спросили, выйдет ли она замуж за обычного мужчину, если он не будет богат, но будет достойным человеком.

"Я не ищу себе мажориков. Я сама невеста с хорошим приданым. Поэтому ко мне не подходят простые парни, я думаю, они меня боятся, это нормально.

А так, чтобы намеренно искать себе богатого, чтобы выжать из него что-то и пойти дальше, нет. Я лучше вольюсь в свою работу, это будет эффективнее и менее энергозатратно.

Чтобы мужчина чувствовал себя с моим заработком комфортно и мог мне что-то дать, он должен стараться работать. Это нормально, когда для женщины работают и стараются", - заявила инстадива.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Немногим ранее Мадлен впечатлила пляжными фото из Сен-Тропе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156914-ya-ne-ishchu-mazhorikov-madlen-rasskazala-za-kogo-by-ona-vyshla-zamuzh/

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