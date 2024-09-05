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"Улыбки одинаковые": Иван Ургант показал архивное фото бабушки Нины и дочери, которую назвал в ее честь

Опубликовано:

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom

Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram архивное фото в честь дня рождения своей покойной бабушки, актрисы Нины Ургант - в этом году ей исполнилось бы 95 лет, передает NUR.KZ.

На кадре покойная актриса запечатлена с младшей дочерью Ивана Урганта, которую он назвал в честь своей бабушки. Шоумен поделился трогательной историей создания черно-белого снимка.

"Это на даче. Мы приехали, пообедали, наговорились и собрались уезжать. Нина вышла нас провожать на дорогу. Мы открыли окно, и маленькая Нина стала махать большой. А большая Нина смеяться в ответ. И стало очевидно, что улыбки у них совершенно одинаковые", - тепло подписал публикацию Иван.

Ранее Иван Ургант рассказывал о своей матери и названной в честь нее дочери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2157565-ulybki-odinakovye-ivan-urgant-pokazal-arhivnoe-foto-babushki-niny-i-docheri-kotoruyu-nazval-v-ee-chest/

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