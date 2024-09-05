"Улыбки одинаковые": Иван Ургант показал архивное фото бабушки Нины и дочери, которую назвал в ее честь

Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram архивное фото в честь дня рождения своей покойной бабушки, актрисы Нины Ургант - в этом году ей исполнилось бы 95 лет, передает NUR.KZ.

На кадре покойная актриса запечатлена с младшей дочерью Ивана Урганта, которую он назвал в честь своей бабушки. Шоумен поделился трогательной историей создания черно-белого снимка.

"Это на даче. Мы приехали, пообедали, наговорились и собрались уезжать. Нина вышла нас провожать на дорогу. Мы открыли окно, и маленькая Нина стала махать большой. А большая Нина смеяться в ответ. И стало очевидно, что улыбки у них совершенно одинаковые", - тепло подписал публикацию Иван.

Ранее Иван Ургант рассказывал о своей матери и названной в честь нее дочери.