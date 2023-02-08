"Вижу в ней маму": Иван Ургант рассказал о матери и названной в честь нее своей дочери

Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom

Российский актер и телеведущий Иван Ургант показал фото своей матери и рассказал о ней. Он также признался, что видит родительницу в своей семилетней дочери, названной в честь нее, передает NUR.KZ.

Черно-белое фото матери Урганта появилось в его Instagram.

"А я-то, дурак, был уверен, что больше похож на папу… Моя мама была актрисой. Она совершенно беззаветно любила свою профессию, театр, коллег. Всем звонила, поздравляла, помогала, утешала и лечила. У нее, например, не были проколоты уши. И еще она не ругалась. Совсем. Ни одного не то что матерного, вообще ни одного плохого слова не произнесла. За всю жизнь.

Когда мы вернулись восемь лет назад с похорон, мы узнали, что Наташа ждет ребенка. Так появилась еще одна Валерия Ивановна. Которая три дня назад проколола уши и иногда кричит: «Жопа!» и начинает страшно хохотать… Но я все равно вижу в ней маму", - признался Иван.

"Светлая память вашей маме, Валерии Ивановне... какое глубокое и беззащитное лицо", "Спасибо ей за вас, Иван", "Улыбаетесь вы, как мама", "Улыбка ваша от мамы однозначно", - отреагировали на снимок пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008485-vizhu-v-ney-mamu-ivan-urgant-rasskazal-o-materi-i-nazvannoy-v-chest-nee-svoey-docheri/