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Толкын Забирова показала 20-летнего сына-музыканта

Опубликовано:

Толкын Забирова с сыном Дияром
Толкын Забирова с сыном Дияром. Фото: instagram.com/tolkynzabirova

Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная и оперная певица Толкын Забирова показала фото с сыном Дияром Бабаевым, с которым вместе приступила к новому проекту, передает NUR.KZ.

Фото с сыном Толкын Зибирова разместила в Instagram-аккаунте.

"Мы с Дияржаном в новом проекте. Слава Всевышнему", - написала она.

Отметим, что 20-летний сын Забировой - профессиональный музыкант. Молодой пианист часто радует свою аудиторию кавер-версиями популярных хитов.

В адрес Толкын Забировой и ее сына прозвучало много комплиментов.

"Человек с добрым сердцем всегда красив", "Какие красивые и мать, и сын", "Толкын - красавица! Удачи вам и вашему сыну!", "Какие душевные фотографии", "Это ваш сын? Какой красавчик!" - отреагировали в Сети.

Ранее Толкаын Забирова тепло поздравила сына с 20-летием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2157484-tolkyn-zabirova-pokazala-20-letnego-syna-muzykanta/

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