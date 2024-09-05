Толкын Забирова показала 20-летнего сына-музыканта
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Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная и оперная певица Толкын Забирова показала фото с сыном Дияром Бабаевым, с которым вместе приступила к новому проекту, передает NUR.KZ.
Фото с сыном Толкын Зибирова разместила в Instagram-аккаунте.
"Мы с Дияржаном в новом проекте. Слава Всевышнему", - написала она.
Отметим, что 20-летний сын Забировой - профессиональный музыкант. Молодой пианист часто радует свою аудиторию кавер-версиями популярных хитов.
В адрес Толкын Забировой и ее сына прозвучало много комплиментов.
"Человек с добрым сердцем всегда красив", "Какие красивые и мать, и сын", "Толкын - красавица! Удачи вам и вашему сыну!", "Какие душевные фотографии", "Это ваш сын? Какой красавчик!" - отреагировали в Сети.
Ранее Толкаын Забирова тепло поздравила сына с 20-летием.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2157484-tolkyn-zabirova-pokazala-20-letnego-syna-muzykanta/