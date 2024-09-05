Толкын Забирова показала 20-летнего сына-музыканта

Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная и оперная певица Толкын Забирова показала фото с сыном Дияром Бабаевым, с которым вместе приступила к новому проекту, передает NUR.KZ.

Фото с сыном Толкын Зибирова разместила в Instagram-аккаунте.

"Мы с Дияржаном в новом проекте. Слава Всевышнему", - написала она.

Отметим, что 20-летний сын Забировой - профессиональный музыкант. Молодой пианист часто радует свою аудиторию кавер-версиями популярных хитов.

В адрес Толкын Забировой и ее сына прозвучало много комплиментов.

"Человек с добрым сердцем всегда красив", "Какие красивые и мать, и сын", "Толкын - красавица! Удачи вам и вашему сыну!", "Какие душевные фотографии", "Это ваш сын? Какой красавчик!" - отреагировали в Сети.

Ранее Толкаын Забирова тепло поздравила сына с 20-летием.