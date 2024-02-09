"Я рядом": Толкын Забирова показала взрослого сына в день его рождения

Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная и оперная певица Толкын Забирова показала в Instagram фото с 20-летним сыном, который отметил день рождения, передает NUR.KZ.

Дияр Бабаев, сын Толкын Забировой, накануне отметил 20-й день рождения. Молодой человек пошел по стопам своей знаменитой матери и тоже выбрал музыкальную стезю.

Дияр - профессиональный пианист. Он часто выкладывает видео со своими кавер-версиями популярных хитов.

Толкын Забирова тепло поздравила сына с юбилеем, опубликовав их совместное фото.

"С днем рождения, сынок! Пусть твое искусство подарит кому-то надежду, а для кого-то будет лекарством. Я всегда рядом, родной", - написала артистка.

Летом Забирова демонстрировала инста-аудитории совместное фото с супругом, с которым они отметили 26-летие совместной жизни.