"Никого я не бросал": Айкын ответил на обвинения в соцсети по поводу жены

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген ответил пользователям в соцсети, которые затронули его личную жизнь в комментариях. Ему заявили, что он "бросил жену", передает NUR.KZ.

На страничке Айкына в Instagram вышло видео, на котором он запечатлен с супругой Жулдыз Омиргали и коллегами по сцене. Артисты встали в круг и, пританцовывая, пели песню.

"Пусть будет один тренд от нас", - отмечено под видео.

Комментарии заполонили публикацию. Фанаты восхитились артистичностью представителей шоу-бизнеса. Однако некоторые отзывы коснулись личной жизни Айкына.

"Айкын как бросил жену, вообще разонравился", - заявила пользовательница соцсети.

На что Айкын дал свой ответ.

"Все рядом со мной. Никого я не бросал", - заявил артист.

Ранее мы писали, что Айкын и Жулдыз Омиргали решили сыграть свадьбу через 7 лет после заключения "неке".