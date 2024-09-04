"Никого я не бросал": Айкын ответил на обвинения в соцсети по поводу жены
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Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген ответил пользователям в соцсети, которые затронули его личную жизнь в комментариях. Ему заявили, что он "бросил жену", передает NUR.KZ.
На страничке Айкына в Instagram вышло видео, на котором он запечатлен с супругой Жулдыз Омиргали и коллегами по сцене. Артисты встали в круг и, пританцовывая, пели песню.
"Пусть будет один тренд от нас", - отмечено под видео.
Комментарии заполонили публикацию. Фанаты восхитились артистичностью представителей шоу-бизнеса. Однако некоторые отзывы коснулись личной жизни Айкына.
"Айкын как бросил жену, вообще разонравился", - заявила пользовательница соцсети.
На что Айкын дал свой ответ.
"Все рядом со мной. Никого я не бросал", - заявил артист.
Ранее мы писали, что Айкын и Жулдыз Омиргали решили сыграть свадьбу через 7 лет после заключения "неке".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156937-nikogo-ya-ne-brosal-aykyn-otvetil-na-obvineniya-v-socseti-po-povodu-zheny/