"Каким надо быть мужчиной, чтобы соответствовать тебе?": Мадлен впечатлила пляжными фото из Сен-Тропе

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, вновь порадовала подписчиков в Instagram пляжными фото из Сен-Тропе и заслужила их похвалу, передает NUR.KZ.

Ранее Мадлен уже размещала фото в бикини из Сен-Тропе. Новая серия снимков пришлась по душе фанатам. На них Мадлен запечатлелась в слитном купальнике.

"Поцелована солнцем", - гласит лаконичный комментарий.

Великолепный пейзаж и красивая модель сделали фото очень выразительными и яркими.

"Вот настоящая VIP-казашка", "Вау, и почему до сих пор не на обложке ELLE", "Что за люкс", "Я просто не знаю, каким надо быть мужчиной, чтобы соответствовать, божественна", "Вау, просто вау! Пришлось надеть очки, чтобы не ослепнуть от такой красоты", - не поскупились на комплименты пользователи соцсети.