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Сын Молдир Ауелбековой растрогал ее до слез: певица показала подросших детей

Опубликовано:

Певица, актриса и продюсер Молдир Ауелбекова
Певица, актриса и продюсер Молдир Ауелбекова: Instagram.com / moldir.auyelbekova

Казахстанская исполнительница и актриса опубликовала фотографии и видео с детьми в Instagram. Молдир Ауелбекова рассказала, какие слова сына заставили ее расплакаться, передает NUR.KZ.

Ауелбекова прогулялась с детьми и сняла теплое видео, которое посвятила важным вехам в жизни ее сына и дочери.

"Мои крылья! Салтай перешел во второй класс, а доча впервые пошла в детский сад! Пусть каждый шаг наших детей будет крепким, успешным и наполнен благополучием", - подписала ролик артистка.

В Instagram-аккаунте певицы также появились фотографии ее подросших детей. Молдир рассказала, какие слова сына вызвали у нее слезы.

"Салтай сегодня сказал: "Мама! Я буду защитником своей младшей сестры! Не переживай". Я расплакалась", - призналась Ауелбекова.

Недавно Молдир Ауелбекова прогулялась по ночному Алматы в эффектном наряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156838-syn-moldir-auelbekovoy-rastrogal-ee-do-slez-pevica-pokazala-podrosshih-detey/

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