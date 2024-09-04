Сын Молдир Ауелбековой растрогал ее до слез: певица показала подросших детей
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Казахстанская исполнительница и актриса опубликовала фотографии и видео с детьми в Instagram. Молдир Ауелбекова рассказала, какие слова сына заставили ее расплакаться, передает NUR.KZ.
Ауелбекова прогулялась с детьми и сняла теплое видео, которое посвятила важным вехам в жизни ее сына и дочери.
"Мои крылья! Салтай перешел во второй класс, а доча впервые пошла в детский сад! Пусть каждый шаг наших детей будет крепким, успешным и наполнен благополучием", - подписала ролик артистка.
В Instagram-аккаунте певицы также появились фотографии ее подросших детей. Молдир рассказала, какие слова сына вызвали у нее слезы.
"Салтай сегодня сказал: "Мама! Я буду защитником своей младшей сестры! Не переживай". Я расплакалась", - призналась Ауелбекова.
Недавно Молдир Ауелбекова прогулялась по ночному Алматы в эффектном наряде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156838-syn-moldir-auelbekovoy-rastrogal-ee-do-slez-pevica-pokazala-podrosshih-detey/