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Молдир Ауелбекова прогулялась по ночному Алматы в эффектном наряде

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская исполнительница, экс-солистка "КешYOU" Молдир Ауелбекова, недавно отметившая 38-летие, появилась в стильном наряде и заявила, что любима и счастлива, передает NUR.KZ.

"Черная любовь! Красивая! Любимая! Счастливая!" - подписала видео Молдир, на котором она запечатлелась в золотистом пиджаке, черной водолазке и штанах в тон к ней.

Голову артистки украшал черный платок. Она эффектно прошлась перед камерой под музыку. Кадры были сняты в городе, залитом ночными огнями.

"Как же вам идет", "Ты особенная", "Моя фаворитка из певиц", "Просто огонь", - высказались комментаторы в соцсети, щедро накидав под видео смайлики в виде красных сердец.

Мы также писали, что отметившая день рождения Молдир Ауелбекова заставила гадать фанатов о том, сколько ей лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154492-moldir-auelbekova-progulyalas-po-nochnomu-almaty-v-effektnom-naryade/

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