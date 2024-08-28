Молдир Ауелбекова прогулялась по ночному Алматы в эффектном наряде

Казахстанская исполнительница, экс-солистка "КешYOU" Молдир Ауелбекова, недавно отметившая 38-летие, появилась в стильном наряде и заявила, что любима и счастлива, передает NUR.KZ.

"Черная любовь! Красивая! Любимая! Счастливая!" - подписала видео Молдир, на котором она запечатлелась в золотистом пиджаке, черной водолазке и штанах в тон к ней.

Голову артистки украшал черный платок. Она эффектно прошлась перед камерой под музыку. Кадры были сняты в городе, залитом ночными огнями.

"Как же вам идет", "Ты особенная", "Моя фаворитка из певиц", "Просто огонь", - высказались комментаторы в соцсети, щедро накидав под видео смайлики в виде красных сердец.

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