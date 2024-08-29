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"Фигура - огонь": босая Жулдыз Абдукаримова в нежном платье собрала комплименты в Сети

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Кадры из видео: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова опубликовала новое видео в Instagram, на котором, надев легкое платье-комбинацию, пробежалась босиком по траве, передает NUR.KZ.

"До конца лета осталось еще три дня. Наслаждайтесь теплым солнышком, сколько можете", - подписала публикацию Абдукаримова. Именно этим она, собственно, и занималась - надев эффектный нежный наряд, жена Кайрата Нуртаса провела съемку на открытом воздухе.

В руках Жулдыз был букет роз, а сама она широко улыбалась, слившись в гармонии с природой.

Пользователи Сети оценили фигуру и внешний вид 36-летней матери четвертых детей.

"Фигура - огонь", "Видна мягкость, справедливость, искренность и милосердие", "Каждая женщина достойна прожить для себя, не забывая об этом в браке, пока рожаешь детей", "Жулдыз, жаным! Такая естественная красота у тебя от Всевышнего! Восхищаюсь", "Как красиво! Потрясающе", - написали очарованные поклонники.

Накануне Жулдыз Абдукаримова восхитила не менее атмосферным видео из Туркестана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154873-figura-ogon-bosaya-zhuldyz-abdukarimova-v-nezhnom-plate-sobrala-komplimenty-v-seti/

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