"Фигура - огонь": босая Жулдыз Абдукаримова в нежном платье собрала комплименты в Сети

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова опубликовала новое видео в Instagram, на котором, надев легкое платье-комбинацию, пробежалась босиком по траве, передает NUR.KZ.

"До конца лета осталось еще три дня. Наслаждайтесь теплым солнышком, сколько можете", - подписала публикацию Абдукаримова. Именно этим она, собственно, и занималась - надев эффектный нежный наряд, жена Кайрата Нуртаса провела съемку на открытом воздухе.

В руках Жулдыз был букет роз, а сама она широко улыбалась, слившись в гармонии с природой.

Пользователи Сети оценили фигуру и внешний вид 36-летней матери четвертых детей.

"Фигура - огонь", "Видна мягкость, справедливость, искренность и милосердие", "Каждая женщина достойна прожить для себя, не забывая об этом в браке, пока рожаешь детей", "Жулдыз, жаным! Такая естественная красота у тебя от Всевышнего! Восхищаюсь", "Как красиво! Потрясающе", - написали очарованные поклонники.

Накануне Жулдыз Абдукаримова восхитила не менее атмосферным видео из Туркестана.