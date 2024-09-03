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Эзотерика

"Глаза не меняются": Анна Данченко умилила Сеть школьной фотографией

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: Instagram/ann_2905

Казахстанская ведущая Анна Данченко, в совершенстве владеющая государственным языком, поделилась фотографией из личного архива со своего первого дня в школе, передает NUR.KZ.

К празднику 1 сентября Данченко нашла архивный снимок с того дня, когда она сама впервые переступила порог школы. На черно-белой фотографии можно увидеть Анну в черном платье с белыми манжетами и белым бантом на голове. На следующем фото – день сегодняшний. Данченко стала ведущей линейки в одной из школ-гимназий южной столицы.

"С днем знаний! На первой фотографии – ученица 1 класса средней школы №197 города Аральска Анна Данченко. На второй – ведущая и учитель, город Алматы. Эх, время", - подписала публикацию ведущая.

Недавно Анна Данченко восхитила Сеть ярким образом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156686-glaza-ne-menyayutsya-anna-danchenko-umilila-set-shkolnoy-fotografiey/

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