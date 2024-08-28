"Девушка из сказки": Анна Данченко в ярком летящем платье обворожила Сеть

Отечественная телеведущая Анна Данченко, великолепно владеющая казахским языком, показала в Instagram яркий вечерний образ и сразила поклонников, передает NUR.KZ.

Легкое шифоновое платье цвета фуксии, красивая укладка, макияж, подчеркнувший карие глаза теледивы, - Анна Данченко вновь блистала на одном из торжественных мероприятий. Девушка написала пост, в котором призналась, что любит осень.

"Остались последние летние деньки, осень приближается... Я очень люблю это время года, потому что осень вносит в мою жизнь перемены. В этом году, я надеюсь, они тоже будут позитивными", - рассказала она.

Данченко добавила, что вновь приступает к преподавательской деятельности в вузе. Она пожелала студентам и школьникам успехов в новом учебном году.

"Как девушка из сказки", "Красавица! И платье шикарное!", "Кукла", "Символ красоты", "Обворожительная красавица", "И вам успехов во всем", - отметили в комментариях подписчики.