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"Девушка из сказки": Анна Данченко в ярком летящем платье обворожила Сеть

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Отечественная телеведущая Анна Данченко, великолепно владеющая казахским языком, показала в Instagram яркий вечерний образ и сразила поклонников, передает NUR.KZ.

Легкое шифоновое платье цвета фуксии, красивая укладка, макияж, подчеркнувший карие глаза теледивы, - Анна Данченко вновь блистала на одном из торжественных мероприятий. Девушка написала пост, в котором призналась, что любит осень.

"Остались последние летние деньки, осень приближается... Я очень люблю это время года, потому что осень вносит в мою жизнь перемены. В этом году, я надеюсь, они тоже будут позитивными", - рассказала она.

Данченко добавила, что вновь приступает к преподавательской деятельности в вузе. Она пожелала студентам и школьникам успехов в новом учебном году.

"Как девушка из сказки", "Красавица! И платье шикарное!", "Кукла", "Символ красоты", "Обворожительная красавица", "И вам успехов во всем", - отметили в комментариях подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154541-devushka-iz-skazki-anna-danchenko-v-yarkom-letyashchem-plate-obvorozhila-set/

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