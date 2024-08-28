"Девушка из сказки": Анна Данченко в ярком летящем платье обворожила Сеть
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Отечественная телеведущая Анна Данченко, великолепно владеющая казахским языком, показала в Instagram яркий вечерний образ и сразила поклонников, передает NUR.KZ.
Легкое шифоновое платье цвета фуксии, красивая укладка, макияж, подчеркнувший карие глаза теледивы, - Анна Данченко вновь блистала на одном из торжественных мероприятий. Девушка написала пост, в котором призналась, что любит осень.
"Остались последние летние деньки, осень приближается... Я очень люблю это время года, потому что осень вносит в мою жизнь перемены. В этом году, я надеюсь, они тоже будут позитивными", - рассказала она.
Данченко добавила, что вновь приступает к преподавательской деятельности в вузе. Она пожелала студентам и школьникам успехов в новом учебном году.
"Как девушка из сказки", "Красавица! И платье шикарное!", "Кукла", "Символ красоты", "Обворожительная красавица", "И вам успехов во всем", - отметили в комментариях подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154541-devushka-iz-skazki-anna-danchenko-v-yarkom-letyashchem-plate-obvorozhila-set/