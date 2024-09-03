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Экс-супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус вместе повели дочь в школу (фото)

Опубликовано:

Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус вместе повели свою дочь в школу. Фото c бывшим мужем Асмус опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Пятый класс!!! Как быстро растут... свои дети. Гордимся тобой, наша суперская девчонка! В добрый путь и выдержки всем причастным!" - написала Кристина, выложив фото с экс-супругом и дочерью в ленте.

Пользователи соцсети оставили комментарии под постом, заодно оценив внешний вид Гарика Харламова.

"Типичный папин лук на все случаи жизни", "Харл красава, всегда нарядный", "Как вы смогли поднять Гарика к 8 утра?", "Родители - огромные молодцы, что, несмотря на развод, принимают участие в жизни ребенка", "Папа как настоящий американец в школу пришел", "Какая же красивая лучезарная доча!" - написали пользователи соцсети.

Напомним, в августе Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в кругу звездных друзей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156673-eks-suprugi-garik-harlamov-i-kristina-asmus-vmeste-poveli-doch-v-shkolu-foto/

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