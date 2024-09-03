Экс-супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус вместе повели дочь в школу (фото)

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус вместе повели свою дочь в школу. Фото c бывшим мужем Асмус опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Пятый класс!!! Как быстро растут... свои дети. Гордимся тобой, наша суперская девчонка! В добрый путь и выдержки всем причастным!" - написала Кристина, выложив фото с экс-супругом и дочерью в ленте.

Пользователи соцсети оставили комментарии под постом, заодно оценив внешний вид Гарика Харламова.

"Типичный папин лук на все случаи жизни", "Харл красава, всегда нарядный", "Как вы смогли поднять Гарика к 8 утра?", "Родители - огромные молодцы, что, несмотря на развод, принимают участие в жизни ребенка", "Папа как настоящий американец в школу пришел", "Какая же красивая лучезарная доча!" - написали пользователи соцсети.

Напомним, в августе Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в кругу звездных друзей.