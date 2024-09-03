Данияр Алшинов показал, как сделал предложение Ажар Кунболат, и умилил фанатов (видео)

Казахстанский актер Данияр Алшинов наконец раскрыл, как предложил модели Ажар Кунболат стать его женой - момент предложения руки и сердца тронул сердца фанатов пары, передает NUR.KZ.

Два года Данияр Алшинов не решался делиться сокровенным моментом с публикой, однако в годовщину предложения звезда фильмов "Жаным, ты не поверишь" и "Бой Атбая" все-таки выложил в Instagram-аккаунте видео, на котором видно, как Ажар Кунболат согласилась стать его женой.

Актер явно нервничал перед ответственным моментом, но в нужный момент собрался, тепло признался в любви будущей супруге на казахском языке, после чего опустился на одно колено и задал тот самый вопрос. Ажар сначала опешила, а потом бросилась в объятия к Данияру и ответила согласием.

"Вот уже два года я каждый день благодарю тебя за то, что ты сказала "Да". А точнее: "Дяяя!" - подписал видео Алшинов.

Летом пара провела выходные в Баянауле - Кунболат и Алшинов были впечатлены увиденным.