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Данияр Алшинов показал, как сделал предложение Ажар Кунболат, и умилил фанатов (видео)

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Данияр Алшинов и Ажар Кунболат
Данияр Алшинов и Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/dalshino

Казахстанский актер Данияр Алшинов наконец раскрыл, как предложил модели Ажар Кунболат стать его женой - момент предложения руки и сердца тронул сердца фанатов пары, передает NUR.KZ.

Два года Данияр Алшинов не решался делиться сокровенным моментом с публикой, однако в годовщину предложения звезда фильмов "Жаным, ты не поверишь" и "Бой Атбая" все-таки выложил в Instagram-аккаунте видео, на котором видно, как Ажар Кунболат согласилась стать его женой.

Актер явно нервничал перед ответственным моментом, но в нужный момент собрался, тепло признался в любви будущей супруге на казахском языке, после чего опустился на одно колено и задал тот самый вопрос. Ажар сначала опешила, а потом бросилась в объятия к Данияру и ответила согласием.

"Вот уже два года я каждый день благодарю тебя за то, что ты сказала "Да". А точнее: "Дяяя!" - подписал видео Алшинов.

Летом пара провела выходные в Баянауле - Кунболат и Алшинов были впечатлены увиденным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156449-daniyar-alshinov-pokazal-kak-sdelal-predlozhenie-azhar-kunbolat-i-umilil-fanatov-video/

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