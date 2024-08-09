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Дильназ Ахмадиева сняла клип на песню о любви с участием экс-супруга и отца своего ребенка

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева и АЗИЛЬДО
Дильназ Ахмадиева и АЗИЛЬДО. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева представила премьеру клипа на песню "Неге Қайта", в котором снялся ее бывший супруг Азильхан Сейтбаев, известный как АЗИЛЬДО, передает NUR.KZ.

Дильназ и Азильхан выложили в сторис совместное фото, на котором стоят в обнимку.

"Мои хорошие, у меня для вас новости", - гласит комментарий.

В описании к клипу отмечено, что это особенное откровение певицы, которая всегда честна перед своим слушателем.

"Песня как символ нежности и любви девушки, которая ищет ответ на один из самых сложных вопросов, с которым сталкивались миллионы людей...

Это симбиоз чувств, эмоций и воспоминаний, которые живут в сердце любящего человека", - говорится в описании.

Певица доносит до слушателя мысль, что любовь, несмотря на то, что приносит порой сожаление и грусть, является самым прекрасным чувством на Земле.

Отметим, что главную роль в клипе исполнил Азильхан Сейтбаев - отец сына Дильназ. К слову, артистка в своем сторис назвала его самым лучшим отцом на планете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2147050-dilnaz-ahmadieva-snyala-klip-na-pesnyu-o-lyubvi-s-uchastiem-eks-supruga-i-otca-svoego-rebenka/

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