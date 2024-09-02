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"Здесь Зейну семь дней": фанаты Джуринской и Хизметова поспорили, на кого похож их сын

Опубликовано:

Жания Джуринская и Данияр Хизметов
Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская и шоумен Данияр Хизметов показали первую фотосессию своего сына Зейна – на теплых снимках малышу примерно неделя от роду, передает NUR.KZ.

Молодые родители тепло обратились к своему младшему ребенку в соцсети Instagram. Они обнародовали снимки, которые были сделаны буквально через неделю после рождения Зейна.

"Мой мальчик! Такой трепет ты вызываешь в моем сердце. Как классно, что мы успели тебя запечатлеть совсем малюткой. Здесь примерно дней 7 Зейну. На кого похож?" - спросили подписчиков Жания и Данияр.

Подписчики знаменитой пары тотчас принялись спорить, на кого же похож малыш - в вариантах фанатов были не только родители Зейна, но и бабушки, и дедушки. К единому мнению пользователям Сети прийти не удалось, однако снимки умилили буквально всех без исключения.

Недавно Жания Джуринская рассуждала, как стать примером для дочери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156253-zdes-zeynu-sem-dney-fanaty-dzhurinskoy-i-hizmetova-posporili-na-kogo-pohozh-ih-syn/

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