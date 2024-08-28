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"Дети нас копируют": Жания Джуринская о том, как стать примером для дочери

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская поразмышляла над тем, как жить с чувством вины и как стать примером для своих детей. Новый пост она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Жания считает, что чувство вины человек испытывает все время.

"Парадокс в том, что ты всегда будешь испытывать чувство вины, чтобы ты ни делал: работаешь - мучает совесть перед родными, сидишь дома - становишься раздраженной, нереализованной, нервной, срываешься на детях и снова себя ешь.

Единственный пусть, который я вижу, - это маневрировать между двумя пластами", - заключила она.

Актриса, у которой подрастают двое малышей, пришла к выводу, что ей нужно показать дочери, что значит быть счастливой. Для сына же примером станет отец, решила она.

"Для меня ориентиром стала такая мысль: какой я хочу видеть свою дочь? Однозначно здоровой, счастливой, радостной, удовлетворенной, реализованной и, конечно, любящей и любимой! И теперь моя задача - это показать ей, ведь дети нас копируют. А для сына батька его постарается, Данияр не подведет", - резюмировала она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2154204-deti-nas-kopiruyut-zhaniya-dzhurinskaya-o-tom-kak-stat-primerom-dlya-docheri/

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