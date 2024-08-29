"Горжусь тобой": Димаш Кудайберген тепло поздравил сестру с днем рождения в соцсети

Казахстанский певец Димаш Кудайберген тепло поздравил младшую сестру Раушан с днем рождения. Многочисленная армия фанатов артиста присоединилась к поздравлениям, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, самая лучшая сестренка на свете. Я тебя очень люблю и очень горжусь тобой. Всегда оставайся такой же яркой, умной, жизнерадостной, обаятельной и достойной!

Я желаю тебе всего самого наилучшего на свете. Да благословит тебя Всевышний", - написал Димаш и разместил фото младшей сестры в ленте.

Именинница поблагодарила брата за поздравления и отметила, что тоже любит его.

"Самая красивая роза", "Поздравляем!", "С днем рождения прекрасную, нежную принцессу с твердым характером, у которой обязательно все получится! Любим очень!", "Поздравление от самого любящего и заботливого брата - присоединюсь к ним", - гласят комментарии под постом на разных языках мира.

Напомним, в ноябре Димаш Кудайберген даст два концерта в Европе.