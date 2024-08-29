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"Просто мои наблюдения": Асель Аскар сняла провокационное видео о современных мужчинах

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская блогерша и актриса Асель Аскар опубликовала в Instagram-аккаунте видео, которым решила показать, как, по ее мнению, ведут себя мужчины, когда у женщин проблемы, передает NUR.KZ.

Вместе с Асель Аскар в съемках поучаствовал актер Рустем Алмагамбетов. Этим видео актриса решила показать, что, по ее мнению, мужчины исчезают из жизни женщины в момент, когда она сталкивается с трудностями.

На кадрах можно увидеть грустную Асель, от которой, танцуя, отдаляется Рустем под песню с текстом "Тебе будет легче без меня, я оставлю тебя".

"Жизненно же? Как бы мужчины себя не били в грудь, но большинство женщин на сегодняшний день сильнее многих мужчин. Я не обобщаю, просто мои наблюдения", - подписала ролик Асель.

Прекрасная половина читателей блога Асель была вынуждена согласиться с увиденным.

"Прям в точку", "Так и есть, женщины могут все и сразу", "Не поспоришь", "Женщины - мы вместе сила!", "Просто нас так воспитывают, будто мужчина должен быть сильнее. Но это такой же человек, как и женщина", - отметили подписчицы в комментариях.

Недавно Асель Аскар высказалась о будущем браке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2154778-prosto-moi-nablyudeniya-asel-askar-snyala-provokacionnoe-video-o-sovremennyh-muzhchinah/

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