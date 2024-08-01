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"Наливать чай и слушаться свекровь уже не получится": Асель Аскар о будущем браке

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски" призналась, какой муж ей нужен, передает NUR.KZ.

Актрису спросили, почему она стремится заработать больше и мало отдыхает.

"Ой, мне всегда мало, даже если я буду зарабатывать на 10 миллионов больше, чем сегодня, мне все равно будет мало. Хочу богатой и роскошной жизни", - ответила она.

Асель отметила, что и для ведения блога нужны средства. Она задумала реализовать 7 проектов, на которые тоже требуются силы и деньги.

Подписчики поинтересовались, какой жених нужен Асель.

"Для меня сейчас принципиально выбрать мужчину выше по социальному статусу, потому как амбиции большие. Надо их воплощать, а для этого нужен кэш. Наливать чай, сидеть дома как келин и слушаться свекровь уже не получится. Старовата для этого", - заключила Асель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2143159-nalivat-chay-i-slushatsya-svekrov-uzhe-ne-poluchitsya-asel-askar-o-budushchem-brake/

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