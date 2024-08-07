"Дерзко, стильно": Тауекел Мусилим предстал в образе байкера

Казахстанский актер Тауекел Мусилим примерил дерзкий образ в новой фотосессии. Звезда фильмов "В поисках мамы", "Телохранитель" запечатлелся сидя на байке на фоне гор, передает NUR.KZ.

"Невероятная съемка с Тауекелем Мусилимом. Тауекел предстал в новом, дерзком образе байкера, который подчеркнул его мужественность и стиль.

Солнечный вечер, горный пейзаж и рев мотоцикла создали потрясающую атмосферу", - прокомментировал снимки фотограф, чью талантливую работу тут же оценили в Сети.

"Рахмет, Алтынбек", - ответил ему актер.

"Крутые кадры! Дерзко, стильно", "Лучший в своем деле! А Тауекелю очень идет мото", "Мотик прям украшает вас", "Казахстанский Брэд Питт", "Тебе идет байк", - высказались пользователи соцсети.

Ранее фото Тауекеля Мусилима с женой и детьми растрогали Сеть.