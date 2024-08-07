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"Дерзко, стильно": Тауекел Мусилим предстал в образе байкера

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Тауекел Мусилим
Тауекел Мусилим. Фото: instagram.com/mussilim

Казахстанский актер Тауекел Мусилим примерил дерзкий образ в новой фотосессии. Звезда фильмов "В поисках мамы", "Телохранитель" запечатлелся сидя на байке на фоне гор, передает NUR.KZ.

"Невероятная съемка с Тауекелем Мусилимом. Тауекел предстал в новом, дерзком образе байкера, который подчеркнул его мужественность и стиль.

Солнечный вечер, горный пейзаж и рев мотоцикла создали потрясающую атмосферу", - прокомментировал снимки фотограф, чью талантливую работу тут же оценили в Сети.

"Рахмет, Алтынбек", - ответил ему актер.

"Крутые кадры! Дерзко, стильно", "Лучший в своем деле! А Тауекелю очень идет мото", "Мотик прям украшает вас", "Казахстанский Брэд Питт", "Тебе идет байк", - высказались пользователи соцсети.

Ранее фото Тауекеля Мусилима с женой и детьми растрогали Сеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145669-derzko-stilno-tauekel-musilim-predstal-v-obraze-baykera/

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