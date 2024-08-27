"Во время беременности набрала 14 кг": Гульназ Жоланова раскрыла секреты стройной фигуры
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Звезда фильма "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова поделилась секретами стройности - в рубрике "Вопрос-ответ" в Instagram актриса рассказала о режиме питания и спорте, передает NUR.KZ.
Стоило Жолановой предложить поклонникам задать ей вопросы в соцсети, как люди тотчас забросали ее просьбами поделиться секретами стройной фигуры. Многие предположили, что у актрисы специальная диета и режим питания.
Гульназ решила ответить развернуто - начала она с восстановления формы после рождения ребенка в прошлом году.
"Во время беременности я набрала 14 кг, вышла из роддома - минус 10 кг, оставшиеся постепенно сами ушли. Но это так у меня. Нет расположенности к набору веса. Гены", - призналась кинозвезда.
По словам Жолановой, она соблюдает режим - помогает трехразовое питание и правильный сон.
"В 10 уже засыпаю. Соответственно, ночью не ем. Правильный рацион - много белка и клетчатки, умеренно едим углеводы", - рассказала актриса.
Однако без читмила никак - Гульназ призналась, что по выходным позволяет себе все, от фастфуда до плова. При этом спорт обязателен в ее расписании.
"Пока только хожу в зал, а еще хотелось бы на плавание и теннис, но еще не располагаю таким большим количеством времени для себя", - подытожила Жоланова.
Недавно Гульназ Жоланова отметила первый день рождения сына.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2154016-vo-vremya-beremennosti-nabrala-14-kg-gulnaz-zholanova-raskryla-sekrety-stroynoy-figury/