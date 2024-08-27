"Во время беременности набрала 14 кг": Гульназ Жоланова раскрыла секреты стройной фигуры

Звезда фильма "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова поделилась секретами стройности - в рубрике "Вопрос-ответ" в Instagram актриса рассказала о режиме питания и спорте, передает NUR.KZ.

Стоило Жолановой предложить поклонникам задать ей вопросы в соцсети, как люди тотчас забросали ее просьбами поделиться секретами стройной фигуры. Многие предположили, что у актрисы специальная диета и режим питания.

Гульназ решила ответить развернуто - начала она с восстановления формы после рождения ребенка в прошлом году.

"Во время беременности я набрала 14 кг, вышла из роддома - минус 10 кг, оставшиеся постепенно сами ушли. Но это так у меня. Нет расположенности к набору веса. Гены", - призналась кинозвезда.

По словам Жолановой, она соблюдает режим - помогает трехразовое питание и правильный сон.

"В 10 уже засыпаю. Соответственно, ночью не ем. Правильный рацион - много белка и клетчатки, умеренно едим углеводы", - рассказала актриса.

Однако без читмила никак - Гульназ призналась, что по выходным позволяет себе все, от фастфуда до плова. При этом спорт обязателен в ее расписании.

"Пока только хожу в зал, а еще хотелось бы на плавание и теннис, но еще не располагаю таким большим количеством времени для себя", - подытожила Жоланова.

Сторис Гульназ Жолановой. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Недавно Гульназ Жоланова отметила первый день рождения сына.