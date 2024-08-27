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Эзотерика

Ерке поделилась теплыми фото с RaiM и двумя сыновьями

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Ерке Есмахан и RaiM с сыном
Ерке Есмахан и RaiM с сыном. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная исполнительница Ерке Есмахан, которая не раз говорила, что счастлива в браке, выложила в соцсети новую партию теплых семейных фото с мужем и детьми, передает NUR.KZ.

Этот вечер Ерке Есмахан и ее супруг - певец RaiM - решили провести с детьми. Певица для этого сделала укладку - легкие локоны.

"Сделала укладку, распустила волосы. RaiM, давай сегодня погуляем", - игриво подписала Ерке свое фото, где позирует в светлой полосатой кофточке, черных коротких штанах, удобной обуви и сумке в тон к ней.

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

На другом фото, которое Ерке выложила в сторис, RaiM сидит с малышом Исламом на руках, а старший сын артистки Муслим, стоящий за спиной певца, умиленно смотрит на младшего брата.

RaiM с сыновьями
RaiM с сыновьями. Фото: instagram.com/erke_esmahan

На последнем фото Ерке и RaiM стоят в обнимку, на руках у певца маленький сын. Ерке и ее супруг мило улыбаются на камеру и выглядят счастливыми и умиротворенными. Судя по одежде, висящей на вешалках, пара запечатлелась во время шопинга.

Ерке Есмахан и RaiM с сыном
Ерке Есмахан и RaiM с сыном. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ранее Ерке удивила незаурядным образом. Она отметила, что это лето было наполнено счастливыми моментами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2153907-erke-podelilas-teplymi-foto-s-raim-i-dvumya-synovyami/

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