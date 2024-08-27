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"Вам случайно не 18?": Ерке Есмахан удивила необычным образом

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан продемонстрировала нетривиальную комбинацию вещей в своем новом Instagram-посте - поклонников удивил финальный результат, передает NUR.KZ.

На Ерке надета белая рубашка свободного кроя с длинными рукавами. Артистка решила надеть прозрачную серую юбку поверх брюк такого же цвета и черные туфли на каблуке.

В качестве аксессуаров она выбрала две небольшие сумки в форме сердца — одну белую, другую черную — которые висят на цепочке через плечо. Ее образ дополняют солнцезащитные очки, а волосы собраны.

"Мы почти подошли к концу лета. Для меня этот сезон был полон радостных моментов", - рассказала Есмахан.

"Красота", "Как вам это идет, а если мы наденем, будем выглядеть странно", "Вам случайно не 18?", "Отличный выбор", "У тебя особый стиль", - отметили очарованные фанаты.

Недавно Ерке Есмахан показалась в роскошном образе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153644-vam-sluchayno-ne-18-erke-esmahan-udivila-neobychnym-obrazom/

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