"Вам случайно не 18?": Ерке Есмахан удивила необычным образом

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан продемонстрировала нетривиальную комбинацию вещей в своем новом Instagram-посте - поклонников удивил финальный результат, передает NUR.KZ.

На Ерке надета белая рубашка свободного кроя с длинными рукавами. Артистка решила надеть прозрачную серую юбку поверх брюк такого же цвета и черные туфли на каблуке.

В качестве аксессуаров она выбрала две небольшие сумки в форме сердца — одну белую, другую черную — которые висят на цепочке через плечо. Ее образ дополняют солнцезащитные очки, а волосы собраны.

"Мы почти подошли к концу лета. Для меня этот сезон был полон радостных моментов", - рассказала Есмахан.

"Красота", "Как вам это идет, а если мы наденем, будем выглядеть странно", "Вам случайно не 18?", "Отличный выбор", "У тебя особый стиль", - отметили очарованные фанаты.

Недавно Ерке Есмахан показалась в роскошном образе.