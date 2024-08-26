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Тамара Асар прокатилась с ветерком на квадроцикле по лесу (видео)

Опубликовано:

Тамара Асар
Тамара Асар. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Казахстанская исполнительница Тамара Асар показала, как весело отдохнула с семьей. Видео с отдыха артистка разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Тамара Асар стала "царицей леса". Она пояснила, что так назвал ее любящий муж.

"Он короновал меня и сделал царицей леса", - пошутила она.

Артистка "обуздала" квадроцикл и прокатилась по лесу. Солнечная погода способствовала тому, чтобы прогулка запомнилась надолго и подарила приподнятое настроение.

"Прокатиться по лужам и грязи так же кайфово, как и в детстве", - поделилась впечатлениями Тамара Асар.

После прогулки по лесу певица принялась помогать супругу готовить угощение - ароматный и аппетитный шашлык.

Узнать о фактах из жизни и карьеры Тамары Асар можно здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2153362-tamara-asar-prokatilas-s-veterkom-na-kvadrocikle-po-lesu-video/

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