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Асель Сагатова обратилась к поклонникам

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Кадр из видео: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный поклонникам ее творчества. Кинозвезда поблагодарила их за поддержку, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова опубликовала яркое видео с отдыха - на кадрах видно, как актриса бегает по берегу моря и широко улыбается. Теплую атмосферу она решила передать поклонникам своего творчества, поблагодарив их за поддержку.

"Как бы мне хотелось через экран передать вам то тепло, которое вы дарите мне своей поддержкой и своим вниманием! Может, не всегда отвечаю, но бесконечно вас благодарю", - написала Сагатова под видео.

Фанаты, в свою очередь, ответили любимой кинозвезде тем же.

"Асель, как всегда, выглядит молодо и шикарно, супер", "Вам благо дарю! Жизнь светла и прекрасна, живем легко и не напрасно, уважаю, люблю и ценю", "Оставайся всегда на позитиве", - пожелали поклонники в комментариях.

Не так давно Асель Сагатова вышла в свет в элегантном платье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2151963-asel-sagatova-obratilas-k-poklonnikam/

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