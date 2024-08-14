"Лучше голливудских красавиц": Асель Сагатова вышла в свет в элегантном платье

Казахстанская актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир" и "Бишарашки", покрасовалась в элегантном вечернем платье и вновь собрала восторженные отзывы в соцсети, передает NUR.KZ.

Лаконичное черное платье от известного мирового бренда на вечер - Асель Сагатова украсила аутфит сияющими браслетами, кольцами и серьгами, а также маленькой черной сумочкой.

Волосы актрисы были распущены, что придало вечернему образу романтичности, а очаровательная улыбка украсила look.

"Когда нашла то самое идеальное платье на любой случай", - подписала кадры Асель.

"Даже лучше голливудских красавиц", "Мне кажется, это платье нашло тебя", "Красивая и вечно молодая", "Шикарно", "Это что за 18-летняя красавица такая!", "Самая красивая девушка в Казахстане", "Вы прекрасны, обожаю вас", "Вы в холодильнике спите?" - пишут комментарии под публикацией в Сети.