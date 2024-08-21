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"На шее - подарок от него": Дарига Бадыкова рассказала об отношениях с Олжасом Абаем

Опубликовано:

Дарига Бадыкова и Олжас Абай
Дарига Бадыкова и Олжас Абай. Фото: instagram.com/dariga_badykova/ochooou_official

Казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова ответила на вопрос поклонника об их отношениях с коллегой по фильму "Таптым-ау сені" Олжасом Абаем, передает NUR.KZ.

Бадыкова провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Сразу два вопроса касались актера Олжаса Абая, с которым Дарига снялась вместе в фильме "Таптым-ау сені". Поклонников интересовало, дарит ли актер подарки своей коллеге.

"Он - друг, который не скупится на подарки. Дарит. Много цветов дарит. Цветы на фото и украшение на шее - это его подарок", - рассказала Бадыкова.

Также кинозвезда выразила надежду, что их дружба пройдет сквозь года.

"Мы дружим. Хотим дружить до тех пор, пока нам не исполнится 80", - заключила популярная актриса.

Сторис Дариги Бадыковой
Сторис Дариги Бадыковой. Скрин: instagram.com/dariga_badykova

Недавно Дарига Бадыкова оказалась на больничной койке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2151493-na-shee-podarok-ot-nego-dariga-badykova-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-olzhasom-abaem/

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