"Не люблю от кого-то зависеть": Дарига Бадыкова оказалась на больничной койке
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Казахстанская актриса и продюсер проходит лечение - Дарига Бадыкова опубликовала фотографии с больничной койки. Во время пребывания в стационаре она вспомнила умершего отца, передает NUR.KZ.
Проблемы со здоровьем дали Дариге возможность порефлексировать - актриса вспомнила, как себя во время болезни вел ее отец, который ушел из жизни.
"Даже когда мой покойный отец болел, он и бровью не повел, всегда улыбался. Я во многом похожа на своего отца - я спокойна, всегда много работаю, я общительная и приветливая, даже когда мне плохо", - призналась звезда фильма "Таптым-ау сені".
По словам Бадыковой, во время болезни она собирает волю в кулак.
"Просто живу по воле Всевышнего. Я не люблю от кого-то зависеть. Смотрю на себя и вспоминаю отца... Хотя моя мама говорит, что я похожа на нее. Но я внутри не согласна. Она кричит на всех, а я держу эмоции при себе, даже когда болею. Быстро приду в себя и пойду дальше. Не болейте", - обратилась к подписчикам актриса.
Недавно Дарига Бадыкова показала образ своей героини из новой части популярного фильма.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2149365-ne-lyublyu-ot-kogo-to-zaviset-dariga-badykova-okazalas-na-bolnichnoy-koyke/