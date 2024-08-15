"Не люблю от кого-то зависеть": Дарига Бадыкова оказалась на больничной койке

Казахстанская актриса и продюсер проходит лечение - Дарига Бадыкова опубликовала фотографии с больничной койки. Во время пребывания в стационаре она вспомнила умершего отца, передает NUR.KZ.

Проблемы со здоровьем дали Дариге возможность порефлексировать - актриса вспомнила, как себя во время болезни вел ее отец, который ушел из жизни.

"Даже когда мой покойный отец болел, он и бровью не повел, всегда улыбался. Я во многом похожа на своего отца - я спокойна, всегда много работаю, я общительная и приветливая, даже когда мне плохо", - призналась звезда фильма "Таптым-ау сені".

По словам Бадыковой, во время болезни она собирает волю в кулак.

"Просто живу по воле Всевышнего. Я не люблю от кого-то зависеть. Смотрю на себя и вспоминаю отца... Хотя моя мама говорит, что я похожа на нее. Но я внутри не согласна. Она кричит на всех, а я держу эмоции при себе, даже когда болею. Быстро приду в себя и пойду дальше. Не болейте", - обратилась к подписчикам актриса.

Сторис Дариги Бадыковой. Скрин: instagram.com/dariga_badykova

Недавно Дарига Бадыкова показала образ своей героини из новой части популярного фильма.