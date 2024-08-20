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Анна Данченко рассказала о несбывшейся мечте

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко рассказала в своем Instagram о несбывшейся мечте. Пост теледива, как обычно, написала на казахском языке, передает NUR.KZ.

Анна Данченко прекрасно владеет казахским языком. Новый пост девушка также написала на казахском, где призналась в том, что сожалеет о несбывшейся мечте. Анна рассказала, что была на красивом мероприятии, посвященном 55-летию совместной жизни Мухай ага и Майры апай.

"Честно признаюсь, что я хотела такой же той провести своим родителям. В прошлом году исполнилось 50 лет со дня их свадьбы. Но папы с нами уже нет", - написала Анна.

Она также рассказала, что 50-летие своей мамы провела сама, тогда она была еще студенткой.

"А вот папин 50-летний юбилей мы уже отмечали дома. Позвали друзей и соседей. Много разговаривали, пели песни. Помню, как ночью мыла посуду и проводила уборку после торжества, а под утро уехала на учебу в Алматы на поезде. Устала немного, но была так довольна, что порадовала родителей", - написала она.

Недавно Анна Данченко показала маму и рассказала, почему не возит ее за границу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150886-anna-danchenko-rasskazala-o-nesbyvsheysya-mechte/

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