"Грусть в глазах": Дарига Бадыкова показала образ своей героини в новой части "Таптым-ау сенi"
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Дарига Бадыкова объявила о старте съемок новой части нашумевшего кинохита "Таптым-ау сенi". Казахстанская актриса и продюсер показала, как будет выглядеть ее героиня в сиквеле, передает NUR.KZ.
Совсем скоро в кинотеатрах выйдет новая часть полюбившейся казахстанцам комедии. Генеральный продюсер картины Дарига Бадыкова на своей странице в Instagram объявила о начале съемочного процесса и показала несколько кадров за кулисами.
Также в Сети появился первый кадр Сауле - героини Дариги в фильме. Девушка отрастила волосы и надела кепку. Неизменным, однако, остался мотоцикл, на котором главная героиня рассекает по аулу.
"Грусть в глазах", "Дарига ханым, не переживайте, все получится", "Очень красивая", "Не волнуйтесь, мы поддержим", "Уверен, будет отличный фильм", "Талантливая женщина без макияжа", "Удачи", - написали поклонники в комментариях под публикацией.
Недавно Дарига Бадыкова опубликовала фото из юности и заговорила о пластических операциях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2132961-grust-v-glazah-dariga-badykova-pokazala-obraz-svoey-geroini-v-novoy-chasti-taptym-au-seni/