"Грусть в глазах": Дарига Бадыкова показала образ своей героини в новой части "Таптым-ау сенi"

Дарига Бадыкова объявила о старте съемок новой части нашумевшего кинохита "Таптым-ау сенi". Казахстанская актриса и продюсер показала, как будет выглядеть ее героиня в сиквеле, передает NUR.KZ.

Совсем скоро в кинотеатрах выйдет новая часть полюбившейся казахстанцам комедии. Генеральный продюсер картины Дарига Бадыкова на своей странице в Instagram объявила о начале съемочного процесса и показала несколько кадров за кулисами.

Также в Сети появился первый кадр Сауле - героини Дариги в фильме. Девушка отрастила волосы и надела кепку. Неизменным, однако, остался мотоцикл, на котором главная героиня рассекает по аулу.

"Грусть в глазах", "Дарига ханым, не переживайте, все получится", "Очень красивая", "Не волнуйтесь, мы поддержим", "Уверен, будет отличный фильм", "Талантливая женщина без макияжа", "Удачи", - написали поклонники в комментариях под публикацией.

Недавно Дарига Бадыкова опубликовала фото из юности и заговорила о пластических операциях.