"Повезет вашему мужу": Анна Данченко в ярком наряде выслушала лестные отзывы в Сети

Казахстанская телеведущая Анна Данченко попозировала в ярком аутфите и подняла настроение своих верных фанатов в соцсети. Они не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Для солнечного летнего дня Анна выбрала яркий look - белую юбку и легкую вязаную кофточку в полоску. Леопардовые туфельки и солнцезащитные очки завершили образ телеведущей. Анна попозировала стоя и сидя в беседке на фоне зелени.

Пользователи соцсети оценили ее образ.

"Умная, грамотная, воспитанная девушка. Настоящий пример для подрастающего поколения", "Сногсшибательная", "Вам так к лицу зеленый цвет", "Красавица", "Хочу жениться на тебе", "Повезет вашему мужу", "Золотая девушка", - гласят комментарии.

Не так давно Анна Данченко откровенно рассказала о личной жизни. Она отметила, что многие парни умеют лишь требовать.