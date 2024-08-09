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"Повезет вашему мужу": Анна Данченко в ярком наряде выслушала лестные отзывы в Сети

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко попозировала в ярком аутфите и подняла настроение своих верных фанатов в соцсети. Они не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Для солнечного летнего дня Анна выбрала яркий look - белую юбку и легкую вязаную кофточку в полоску. Леопардовые туфельки и солнцезащитные очки завершили образ телеведущей. Анна попозировала стоя и сидя в беседке на фоне зелени.

Пользователи соцсети оценили ее образ.

"Умная, грамотная, воспитанная девушка. Настоящий пример для подрастающего поколения", "Сногсшибательная", "Вам так к лицу зеленый цвет", "Красавица", "Хочу жениться на тебе", "Повезет вашему мужу", "Золотая девушка", - гласят комментарии.

Не так давно Анна Данченко откровенно рассказала о личной жизни. Она отметила, что многие парни умеют лишь требовать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146989-povezet-vashemu-muzhu-anna-danchenko-v-yarkom-naryade-vyslushala-lestnye-otzyvy-v-seti/

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