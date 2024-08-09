"Повезет вашему мужу": Анна Данченко в ярком наряде выслушала лестные отзывы в Сети
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Казахстанская телеведущая Анна Данченко попозировала в ярком аутфите и подняла настроение своих верных фанатов в соцсети. Они не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.
Для солнечного летнего дня Анна выбрала яркий look - белую юбку и легкую вязаную кофточку в полоску. Леопардовые туфельки и солнцезащитные очки завершили образ телеведущей. Анна попозировала стоя и сидя в беседке на фоне зелени.
Пользователи соцсети оценили ее образ.
"Умная, грамотная, воспитанная девушка. Настоящий пример для подрастающего поколения", "Сногсшибательная", "Вам так к лицу зеленый цвет", "Красавица", "Хочу жениться на тебе", "Повезет вашему мужу", "Золотая девушка", - гласят комментарии.
Не так давно Анна Данченко откровенно рассказала о личной жизни. Она отметила, что многие парни умеют лишь требовать.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146989-povezet-vashemu-muzhu-anna-danchenko-v-yarkom-naryade-vyslushala-lestnye-otzyvy-v-seti/