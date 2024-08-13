"Хюррем-султан" Мерьем Узерли отметила день рождения на берегу моря (фото, видео)

Исполнительница роли Хюррем-султан в турецком сериале "Великолепный век" отметила 41-й день рождения - Мерьем Узерли показала фото и видео с празднования, передает NUR.KZ.

Комната именинницы была украшена всевозможными шариками, над кроватью была огромная надпись "С днем рождения!", а сама она сменила сразу несколько платьев за день. Узерли пообедала под открытым небом с видом на море, прокатилась на лодке и получила в подарок букет подсолнухов.

Все это Мерьем снимала на фото и видео и собрала в один большой Instagram-пост с благодарностями за поздравления.

"Я - именинница! Это первая часть. Спасибо всем большое за сообщения с поздравлениями, видео и всю любовь", - написала звезда "Великолепного века".

Недавно Мерьем Узерли очаровала кокетливым образом.