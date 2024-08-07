"Любимая красавица": Мерьем Узерли очаровала кокетливым образом
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Исполнительница роли Хюррем-султан в турецком сериале "Великолепный век" порадовала поклонников эффектной фотосессией - Мерьем Узерли показалась в шелковом халате, передает NUR.KZ.
Вдохновение для ярких фотографий можно найти где угодно - вот и немецко-турецкая актриса решила устроить фотосет прямо в отеле.
Набросив нежный шелковый халат поверх нижнего белья и собрав волосы в пучок, Мерьем сделала несколько кадров в номере гостиницы и в коридоре.
"Мерьем, я твой фанат", "Все пять фотографий замечательные", "Ты выглядишь просто потрясающе", "Ты такая красивая", "Самая прекрасная улыбка, ты - моя любовь", "Любимая красавица Мерьем", - написали в комментариях под публикацией очарованные фанаты.
Недавно Узерли прошлась по Риму в платье с глубоким декольте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145895-lyubimaya-krasavica-merem-uzerli-ocharovala-koketlivym-obrazom/