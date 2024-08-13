"Завидный холостяк": танцующего на тое Диаса Аблаева в очередной раз призвали жениться

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев опубликовал видео, на котором он танцует на мероприятии. Пользователи Сети снова атаковали сына Нагимы Ескалиевой вопросами о женитьбе, передает NUR.KZ.

Диас посетил торжество и, как полагается, пустился в пляс. 38-летний сын певицы Нагимы Ескалиевой, однако, признался, что делает это не так часто.

"Редко танцую на тоях, но иногда можно", - подписал публикацию Аблаев.

В комментариях под роликом артиста в очередной раз назвали "завидным холостяком" и выразили надежду, что он соединит себя узами брака в самом скором времени.

"Нагимушино счастье и гордость", "Красивый успешный парень", "Прекрасно танцуете", "Диас - настоящий мачо", "Танцуй почаще", "Женись, так и будешь ходить? Подари маме внуков, время идет", "Ну явно влюбленная камера запечатлела счастливый момент", "Как Вас еще не украли на этом тое?", "На своей свадьбе когда?", "Почему не женитесь? Завидный холостяк", - написали фолловеры.

Недавно Диас Аблаев удивил внешним сходством с актрисой Альмирой Турсын.