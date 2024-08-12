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"Очнулся - гипс": Давлетяров повторил легендарную сцену из "Бриллиантовой руки" в Баку

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Арман Давлетяров в Баку
Арман Давлетяров в Баку. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров повторил сцену из легендарного советского фильма "Бриллиантовая рука", находясь в столице Азербайджана, передает NUR.KZ.

Именно на этой улочке в Баку, где были задуманы "стамбульские" эпизоды, и была снята знаменитая сцена из полюбившейся комедии Леонида Гайдая.

Проходя по ней, советский турист Семен Семенович Горбунков случайно упал и очнулся уже с гипсовой повязкой, в которой были спрятаны бриллианты.

"Эта сцена из какого фильма, кто помнит? Я всегда смотрю с удовольствием этот фильм моего детства. В Баку и раньше бывал, но такое фото снял впервые", - признался Давлетяров.

Атмосферное фото из Баку произвело впечатление на пользователей Сети и окунуло их в ностальгию.

"Бриллиантовая рука", "Андрей Миронов", "Мне кажется, Арман, вы сидите и отдыхаете с удовольствием", "Красиво. Хорошего дня вам", "Круто", "Поскользнулся - упал, очнулся - гипс", "Черт побери", "Тоже есть такое фото", "Я тоже там сидела", "Вечно молодой фильм", "Это шедевр, невозможно забыть", - прокомментировали подписчики.

Недавно Давлетяров показал повзрослевшего сына в день его рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147785-ochnulsya-gips-davletyarov-povtoril-legendarnuyu-scenu-iz-brilliantovoy-ruki-v-baku/

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