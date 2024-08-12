Жания Джуринская устроила 4-месячному сыну необычный фотосет (видео)
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Казахстанская актриса Жания Джуринская отпраздновала важную дату в жизни маленького сына фотосессией в национальном стиле - кинозвезда опубликовала большой пост в соцсети, передает NUR.KZ.
Зейну, сыну Жании Джуринской и Данияра Хизметова, исполнилось 4 месяца - звездные родители решили устроить креативную фотосессию по этому поводу. Малыша одели в казахскую национальную одежду и сфотографировали на фоне стены с орнаментами.
Актриса и шоумен оставили сыну теплое послание.
"Сегодня 4 месяца, как мы родители этого обаятельного мальчишки. Он пришел в нашу жизнь и сразу расширил границы, во всех планах.
Сынок, я не могу описать словами, что я испытываю, но мое сердце и все внутри наполняется такой мягкостью и нежностью при виде тебя.
Ты когда-нибудь это прочтешь, поэтому оставляю тебе: не надо заслуживать нашу любовь, ты просто есть в этом мире, и мы уже за это тебя бесконечно любим. Твои мама и папа, навсегда", - гласит подпись к публикации.
На прошлой неделе Хизметов и Джуринская показали детей на эффектных кадрах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147889-zhaniya-dzhurinskaya-ustroila-4-mesyachnomu-synu-neobychnyy-fotoset-video/