Жания Джуринская устроила 4-месячному сыну необычный фотосет (видео)

Казахстанская актриса Жания Джуринская отпраздновала важную дату в жизни маленького сына фотосессией в национальном стиле - кинозвезда опубликовала большой пост в соцсети, передает NUR.KZ.

Зейну, сыну Жании Джуринской и Данияра Хизметова, исполнилось 4 месяца - звездные родители решили устроить креативную фотосессию по этому поводу. Малыша одели в казахскую национальную одежду и сфотографировали на фоне стены с орнаментами.

Актриса и шоумен оставили сыну теплое послание.

"Сегодня 4 месяца, как мы родители этого обаятельного мальчишки. Он пришел в нашу жизнь и сразу расширил границы, во всех планах.

Сынок, я не могу описать словами, что я испытываю, но мое сердце и все внутри наполняется такой мягкостью и нежностью при виде тебя.

Ты когда-нибудь это прочтешь, поэтому оставляю тебе: не надо заслуживать нашу любовь, ты просто есть в этом мире, и мы уже за это тебя бесконечно любим. Твои мама и папа, навсегда", - гласит подпись к публикации.

На прошлой неделе Хизметов и Джуринская показали детей на эффектных кадрах.