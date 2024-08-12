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Жания Джуринская устроила 4-месячному сыну необычный фотосет (видео)

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская отпраздновала важную дату в жизни маленького сына фотосессией в национальном стиле - кинозвезда опубликовала большой пост в соцсети, передает NUR.KZ.

Зейну, сыну Жании Джуринской и Данияра Хизметова, исполнилось 4 месяца - звездные родители решили устроить креативную фотосессию по этому поводу. Малыша одели в казахскую национальную одежду и сфотографировали на фоне стены с орнаментами.

Актриса и шоумен оставили сыну теплое послание.

"Сегодня 4 месяца, как мы родители этого обаятельного мальчишки. Он пришел в нашу жизнь и сразу расширил границы, во всех планах.

Сынок, я не могу описать словами, что я испытываю, но мое сердце и все внутри наполняется такой мягкостью и нежностью при виде тебя.

Ты когда-нибудь это прочтешь, поэтому оставляю тебе: не надо заслуживать нашу любовь, ты просто есть в этом мире, и мы уже за это тебя бесконечно любим. Твои мама и папа, навсегда", - гласит подпись к публикации.

На прошлой неделе Хизметов и Джуринская показали детей на эффектных кадрах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147889-zhaniya-dzhurinskaya-ustroila-4-mesyachnomu-synu-neobychnyy-fotoset-video/

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