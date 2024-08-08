"Мафия": Жания Джуринская и Данияр Хизметов показали детей на эффектных кадрах
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Актриса Жания Джуринская и шоумен Данияр Хизметов показали снимки с новой фотосессии, в которой они снялись со своими детьми. Эффектные кадры поразили пользователей Казнета, передает NUR.KZ.
Знаменитая пара перевоплотилась в семью мафиози - Данияр надел черную рубашку и брюки, а Жания - эффектное платье с леопардовым принтом. На глазах супругов были темные солнцезащитные очки.
Каждый из них держал в руках по ребенку. Малыши Софи и Зейн были в одинаковых нарядах.
"Мафия. Если мужчина не стал своим детям настоящим отцом, он не мужчина. А как бы вы назвали эту серию?" - так кинозвезда подписала публикацию.
"Что за семейка Кардашьян?", "Мощно, сочно", "Красота", "Крутая четверка", "Вау, шикарно", "Сногсшибательная семейка", - написали в комментариях восхищенные поклонники.
Недавно Жания Джуринская и Данияр Хизметов посетили "статую любви" в грузинском Батуми.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146495-mafiya-zhaniya-dzhurinskaya-i-daniyar-hizmetov-pokazali-detey-na-effektnyh-kadrah/