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"Мафия": Жания Джуринская и Данияр Хизметов показали детей на эффектных кадрах

Опубликовано:

Жания Джуринская и Данияр Хизметов
Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская и шоумен Данияр Хизметов показали снимки с новой фотосессии, в которой они снялись со своими детьми. Эффектные кадры поразили пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Знаменитая пара перевоплотилась в семью мафиози - Данияр надел черную рубашку и брюки, а Жания - эффектное платье с леопардовым принтом. На глазах супругов были темные солнцезащитные очки.

Каждый из них держал в руках по ребенку. Малыши Софи и Зейн были в одинаковых нарядах.

"Мафия. Если мужчина не стал своим детям настоящим отцом, он не мужчина. А как бы вы назвали эту серию?" - так кинозвезда подписала публикацию.

"Что за семейка Кардашьян?", "Мощно, сочно", "Красота", "Крутая четверка", "Вау, шикарно", "Сногсшибательная семейка", - написали в комментариях восхищенные поклонники.

Недавно Жания Джуринская и Данияр Хизметов посетили "статую любви" в грузинском Батуми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146495-mafiya-zhaniya-dzhurinskaya-i-daniyar-hizmetov-pokazali-detey-na-effektnyh-kadrah/

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