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"Думала, голливудский актер": Давлетяров показал повзрослевшего сына в день его рождения

Опубликовано:

Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Медиаменеджер Арман Давлетяров посвятил пост сыну в честь его 17-летия. Он также показал его фото, которое вызвало восхищение подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Сегодня исполняется 17 лет нашему сыну Аяту. У него последний школьный учебный год и в следующем году он тоже выпархивает из нашего семейного гнезда.

Я уже как-то писал, что о его появлении мы узнали во время нашей поездки в хадж. И с этих самых пор наша жизнь стала совсем другой - счастливее и радостней.

Он второй сын в нашей семье. Пусть Всевышний всегда будет доволен тобой, дорогой Аят! Мы тебя очень любим! Ты наша опора, наш помощник и наша гордость! В добрый путь! Мы всегда рядом!" - написал Арман.

Отметим, что у медиаменеджера пятеро детей - четверо сыновей и дочь.

"Я подумала, это голливудский актер, оказывается, ваш сын. Поздравляю, главное - крепкого здоровья, успехов, удачи", "Арман, у вас очень красивые дети! Аят - красавчик!", "Красивое имя и сам красив. Пусть будет доволен им Всевышний", "Мой любимчик из ваших детей! Высокий, статный, такой изящный симпатяга, в общем, красавчик!" - отметили фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145702-dumala-gollivudskiy-akter-davletyarov-pokazal-povzroslevshego-syna-v-den-ego-rozhdeniya/

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