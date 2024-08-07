"Думала, голливудский актер": Давлетяров показал повзрослевшего сына в день его рождения

Медиаменеджер Арман Давлетяров посвятил пост сыну в честь его 17-летия. Он также показал его фото, которое вызвало восхищение подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Сегодня исполняется 17 лет нашему сыну Аяту. У него последний школьный учебный год и в следующем году он тоже выпархивает из нашего семейного гнезда.

Я уже как-то писал, что о его появлении мы узнали во время нашей поездки в хадж. И с этих самых пор наша жизнь стала совсем другой - счастливее и радостней.

Он второй сын в нашей семье. Пусть Всевышний всегда будет доволен тобой, дорогой Аят! Мы тебя очень любим! Ты наша опора, наш помощник и наша гордость! В добрый путь! Мы всегда рядом!" - написал Арман.

Отметим, что у медиаменеджера пятеро детей - четверо сыновей и дочь.

"Я подумала, это голливудский актер, оказывается, ваш сын. Поздравляю, главное - крепкого здоровья, успехов, удачи", "Арман, у вас очень красивые дети! Аят - красавчик!", "Красивое имя и сам красив. Пусть будет доволен им Всевышний", "Мой любимчик из ваших детей! Высокий, статный, такой изящный симпатяга, в общем, красавчик!" - отметили фанаты.